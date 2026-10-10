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Olimpia triunfa contra Génesis PN con gol de Yustin Arboleda

El León derrotó por 0-1 frente al cuadro canino en el estadio Roberto Suazo Córdova por la novena jornada del Torneo Apertura 2026.

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