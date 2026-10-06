  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Deportes

Doblete de Merino firma la remontada de España y el pase a cuartos de Nations League

España vino de atrás para remontar a Croacia y acabó ganando 1-2 con dos goles de Mikel Merino, asegurando el boleto a cuartos de final de la UEFA Nations League.

Últimos Videos