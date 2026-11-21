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Zonas sin luz el domingo 22 noviembre; consulte la lista
hace 2 min
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Marathón triunfa en el Clásico ante Real España y pone un pie en semifinales
Con goles de Damin Ramírez y Javier Arriaga, el Monstruo Verde le ganó por 1-2 al Real España en la jornada 15 del Torneo Apertura 2026.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 21 de noviembre de 2026 a las 21:11
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