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Zonas sin luz el miércoles 18 de noviembre; consulte la lista
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Deportes
Arda Güler renueva con el Real Madrid: destapan su nuevo salario
El Real Madrid ha asegurado la continuidad de una de sus grandes apuestas para el presente y el futuro.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 18 de noviembre de 2026 a las 09:11
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Redacción La Prensa
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