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Zonas sin luz el martes 17 de noviembre; consulte la lista
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Deportes
Espectacular jugada de Honduras que acabó en gol de Dereck Moncada ante Kuwait
La Selección de Honduras volvió a celebrar ante Kuwait con una espectacular anotación que hizo vibrar a la afición catracha.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 17 de noviembre de 2026 a las 11:11
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Redacción La Prensa
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