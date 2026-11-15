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Zonas sin luz este lunes 16 de noviembre; consulte la lista
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Inglaterra vence a España y le quita histórico invicto
Los ingleses vencieron por 2-3 a España en el Metropolitano en el cierre de la fase de grupos de la UEFA Nations League.
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Actualizado: 15 de noviembre de 2026 a las 16:11
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