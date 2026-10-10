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Yustin Arboleda anota ante Génesis PN

Olimpia derrota 0-1 al Génesis PN en La Paz, gracias al gol de Yustin Arboleda, durante la novena jornada del Torneo Apertura 2026.

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