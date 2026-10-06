  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Deportes

El adiós de una leyenda: El emotivo discurso final de Messi

"No venir más va a ser un dolor muy grande... jugar en la Selección es lo más lindo que te puede pasar", expresó Leo a corazón abierto ante más de 85,000 almas.

Últimos Videos