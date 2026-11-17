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Zonas sin luz este martes 24 de noviembre; consulte la lista
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Deportes
Portugal consigue primer triunfo tras retiro de Cristiano
Los lusos le remontaron a Gales para cerrar con triunfo la fase de grupos de la UEFA Nations League y meterse a cuartos de final como líderes.
Redacción La Prensa
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Publicado: 17 de noviembre de 2026 a las 16:11
-
Redacción La Prensa
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