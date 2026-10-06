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David Ruiz se sincera sobre su falta de minutos y el adiós de Vandenbroucke

El jugador del New York Red Bulls fue contundente sobre su falta de minutos y responde sobre el adiós de Víctor Vandenbroucke de la Selección de Honduras.

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