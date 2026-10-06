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Molina es señalado, se defiende y habla de su continuidad

El entrenador de Honduras explicó por qué no jugó David Ruiz ni un minuto y aclaró quién es el capitán de la Bicolor. ¿Fue un fracaso no clasificar a cuartos de la Nations League?

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