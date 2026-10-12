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Golazo de Cristiano Ronaldo con Al Nassr y queda más cerca de los 1.000

Cristiano Ronaldo marcó un golazo en el triunfo del Al Nassr (3-1) sobre el FK Neftchi Fergana de Uzbekistán en la Champions Asiática. El portugués llegó a 981 goles en su carrera.

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