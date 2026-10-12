*
Precio del dólar
*
Horóscopo
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
Especiales
LP Datos
Trámites
Mente Sana
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Deportes
San Pedro Sula
Mundo
Espectáculos
Sociales
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
LP Verifica
Videos
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Buen Provecho
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Boletines
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Mente Sana
Deportes
Mundo
Espectáculos
Fotogalerías
LP Verifica
Premium
Videos
Edición PDF
Precios de los combustibles en Honduras
hace 2 min
X
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Deportes
Golazo de Cristiano Ronaldo con Al Nassr y queda más cerca de los 1.000
Cristiano Ronaldo marcó un golazo en el triunfo del Al Nassr (3-1) sobre el FK Neftchi Fergana de Uzbekistán en la Champions Asiática. El portugués llegó a 981 goles en su carrera.
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 12 de octubre de 2026 a las 15:10
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Añadir La Prensa como fuente preferida
Últimos Videos
Deportes
Real España sigue invicto: vence a Estrella Roja en debut de Juan Ignacio
Redacción La Prensa
Deportes
Motagua evita la sorpresa y le remonta a Choloma en jornada 9
Redacción La Prensa
Deportes
Arboleda muestra su enfado y recuerda lo que hizo Diego Vázquez
Redacción La Prensa
Deportes
Olimpia triunfa contra Génesis PN con gol de Yustin Arboleda
Redacción La Prensa
Deportes
Yustin Arboleda anota ante Génesis PN
Redacción La Prensa
Deportes
Dereck Moncada regresa a Lugano con gol
Redacción La Prensa
Deportes
Cristiano Ronaldo anota su gol 980 en su regreso con Al Nassr
Redacción La Prensa
Deportes
"Colocho" Martínez palpita el Génesis vs Olimpia y deja: "No voy a perdonar"
Redacción La Prensa
Deportes
Fernando Mira avisa a Olimpia y deja mensaje sobre polémica con Cristiano
Redacción La Prensa
Deportes
Francis cuenta que pasó con Vandenbroucke y su adiós en la Selección
Redacción La Prensa
Deportes
El adiós de una leyenda: El emotivo discurso final de Messi
Redacción La Prensa
Deportes
Denil Maldonado y su postura sobre el adiós de Vandenbroucke: "También fui banca"
Redacción La Prensa