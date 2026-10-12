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Emilio Izaguirre opina sobre Vandenbroucke y responde a críticas a Búho y Vega

El director deportivo de Motagua profundizó sobre la participación de sus jugadores en la Selección y habló de la decisión de Vandenbroucke.

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