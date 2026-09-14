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ICE detiene en EE. UU. al periodista nicaragüense Luis Galeano

El periodista, crítico del régimen de Daniel Ortega, fue arrestado en Orlando mientras trabajaba como conductor de Uber

  • Actualizado: 14 de septiembre de 2026 a las 16:09 -
  • Redacción La Prensa
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