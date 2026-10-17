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Choloma vence al Juticalpa FC y le da un respiro a Héctor Vargas
El triunfo de Choloma representa un impulso para el equipo y le da tranquilidad a su entrenador tras conseguir tres puntos importantes.
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