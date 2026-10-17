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Cortes de energía de este sábado 17 de octubre, consulta la lista
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Le ofrecieron 10,500 lempiras semanales: rescatan a menor hondureña en Guatemala
La menor, de 16 años y originaria de Yoro, habría sido captada por redes sociales con la promesa de ganar 3,000 quetzales semanales
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Actualizado: 17 de octubre de 2026 a las 11:10
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