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Edwin Rodríguez habla de su lesión y sobre la Selección de Honduras: "Hace falta liderazgo"

El mediocampista del Olimpia explica el por qué todavía juega con una máscara protectora y se refirió al ambiente en la Selección de Honduras, en medio de los comentarios sobre posibles diferencias entre los futbolistas.

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