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Cortes de energía este miércoles 14 de octubre, consulta la lista
hace 2 min
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Deportes
Real Madrid hace lo imposible: remontada agónica ante la Roma
El cuadro blanco protagonizó una reacción espectacular en Italia y derrotó 3-4 a la Roma en la segunda jornada de la fase de liga del máximo torneo europeo.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 14 de octubre de 2026 a las 15:10
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Redacción La Prensa
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