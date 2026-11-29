*
Precio del dólar
*
Horóscopo
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
Especiales
LP Datos
Trámites
Mente Sana
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Deportes
San Pedro Sula
Mundo
Espectáculos
Sociales
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
LP Verifica
Videos
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Buen Provecho
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Boletines
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Mente Sana
Deportes
Mundo
Espectáculos
Fotogalerías
LP Verifica
Premium
Videos
Edición PDF
Zonas sin luz este domingo 29 de noviembre; consulte la lista
hace 2 min
X
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Deportes
Bengtson confirma su retiro del fútbol y revela lo que hará ahora
El histórico delantero de la Liga Nacional de Honduras confirmó su decisión de retirarse del fútbol, el mensaje a Potros y lo que hará tras colgar los botines.
Redacción La Prensa
seguir +
Publicado: 29 de noviembre de 2026 a las 10:11
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Añadir La Prensa como fuente preferida
Últimos Videos
Deportes
Espinel avisa previo a semifinales y responde a críticas
Redacción La Prensa
Deportes
JIM opina sobre Estrella Roja en el repechaje y lo que pasó ante Choloma
Redacción La Prensa
Deportes
Choloma da el golpe y se despide del Apertura con remontada al Real España
Redacción La Prensa
Deportes
UPNFM cumple y vence a Juticalpa para medirse al repechaje
Redacción La Prensa
Deportes
Olimpia baja el telón de las vueltas con victoria sobre Estrella Roja
Redacción La Prensa
Deportes
Olancho FC le remonta a Motagua y lo manda al repechaje
Redacción La Prensa
Deportes
Marathón logró remontada monstruosa ante Génesis y avanzó a semifinales
Redacción La Prensa
Deportes
Javier López explica el tema de las amenazas y lanza mensaje por el caso de 'Droopy'
Redacción La Prensa
Deportes
Catrachos destacan en el XIV Campeonato Centroamericano de Atletismo Máster
Redacción La Prensa
Deportes
¿Por qué terminó Laura Meza con Rodrigo Auzmendi? La presentadora lo revela
Redacción La Prensa
Deportes
El último sueño de Orinson Amaya: Rely Maradiaga cuenta la historia detrás del documental de Marathón
Redacción La Prensa
Deportes
Roque Pascua se refiere al caso del guardameta Salazar y aclara
Redacción La Prensa