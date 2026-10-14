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Cortes de energía de este jueves 15 de octubre, consulta la lista
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Nájar se luce con gol y asistencia en el Nashville vs Kansas City
El hondureño participó en dos de los tres goles de la victoria del Nashville ante el Sporting Kansas City en la MLS.
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Actualizado: 14 de octubre de 2026 a las 19:10
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