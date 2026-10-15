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Alexy Vega reaparece y hace dura confesión: ¿Cuándo vuelve?

El volante zurdo volvió a aparecer públicamente y habló sobre uno de los momentos más difíciles de su carrera tras sufrir una ruptura del tendón de Aquiles en mayo.

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