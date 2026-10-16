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Rafael Villeda revela detalles sobre el futuro de Espinel en el Olimpia

El presidente del Olimpia también habló del futuro de Arboleda, se refirió al 'Choco' Lozano y lo que espera del cruce de semifinales contra Cartaginés. ¿Le gustaría una final hondureña en la Copa Centroamericana?

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