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Motagua triunfa contra Platense en el estadio Excélsior

El Ciclón Azul sacó la victoria gracias a los goles de Aarón Barrios y Jeffry Miranda y dejó tocado al Platense en la décima jornada del Torneo Apertura 2026.

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