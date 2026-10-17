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Javier López desafía a Alajuelense y lanza inesperado deseo para Olimpia

Motagua llega motivado a la semifinal de la Copa Centroamericana tras vencer 0-2 al Platense y ahora se prepara para enfrentar al Alajuelense.

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