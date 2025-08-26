Qué es el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño que el Congreso no ha logrado ratificar

San Pedro Sula, Honduras

En la sesión celebrada la noche del miércoles 20 de agosto de 2025, el Congreso Nacional de Honduras rechazó la adhesión al Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), con 65 votos en contra y 41 a favor. La decisión generó distintas reacciones en el país, dado que los sectores opositores argumentaron que el protocolo representaba una amenaza a los valores familiares y a la autonomía nacional. ​​​Mientras que sus defensores sostenían que proporcionaba un mecanismo internacional para proteger los derechos de la niñez cuando los recursos internos no son suficientes. LA PRENSA Verifica detalla los motivos y alcances de esta polémica decisión.

¿De qué se trata?

El Tercer Protocolo Facultativo, también llamado Protocolo Facultativo relativo al procedimiento de comunicaciones, es un instrumento complementario a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). Fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 2011 y entró en vigor el 14 de abril de 2014. Honduras firmó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990 y también sus dos primeros protocolos facultativos. El primero es el relativo a la participación de niños en conflictos armados, que busca proteger a la niñez de ser reclutada o utilizada en enfrentamientos bélicos. El segundo es el referente a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de menores en pornografía. Pero el Tercer Protocolo Facultativo relativo al procedimiento de comunicaciones, el de 2011, nunca ha sido ratificado en el país. El Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño establece un mecanismo internacional de comunicaciones que permite a niñas, niños y adolescentes presentar denuncias ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU cuando consideran que sus derechos han sido vulnerados y no han obtenido respuesta satisfactoria dentro del país. El mecanismo busca garantizar que casos de abusos graves, explotación, negligencia o violaciones de derechos fundamentales puedan ser evaluados por una instancia internacional, ofreciendo así un recurso adicional de justicia para la infancia. El Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño no requiere que se cree una ley nueva en Honduras; basta con ratificarlo. Esto significa que, aunque el país ya firmó el protocolo, la ratificación mediante el Congreso Nacional es el paso formal que le da efecto legal interno. Sin la aprobación del Congreso, el protocolo no puede aplicarse dentro del país.

Posturas a favor

Quienes defienden la ratificación del protocolo argumentaban que su aprobación era un paso importante para fortalecer la protección de los derechos de la niñez hondureña. Bancadas como el partido Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Salvador de Honduras (PSH), junto a organismos como la Secretaría de Niñez, Coiproden, la ONU y la OACNUDH, destacaron que el protocolo permitiría mejorar los mecanismos de acceso a la justicia y fortalecer el marco legal internacional que protege a los menores. También señalaron que la adhesión al tratado enviaría un mensaje positivo a la comunidad internacional sobre el compromiso del país con los derechos humanos. Entre las congresistas que se mostraron a favor, la diputada Fátima Mena, de la bancada del PSH, aclaró que el protocolo no regulaba cambios de identidad ni decisiones médicas para menores, sino que se limitaba a ofrecer un canal internacional para presentar quejas en casos de vulneraciones a los derechos de la niñez. "Es para establecer un régimen de comunicación, es para que organizaciones o los mismos niños puedan ser escuchados, es para que simple y sencillamente puedan presentar una queja”, consideró. El representante de Unicef Honduras, Bastiaan Van ‘T Hof, opinó que “el país ya cuenta con mecanismos internos que pueden utilizarse, pero este protocolo permitiría que el Estado de Honduras reciba recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, tal como ocurre cada cinco años durante las revisiones periódicas”. Por su parte, Lizeth Coello, secretaria de la Secretaría de Niñez y Adolescencia (Senaf) señaló que la no aprobación del Congreso priva a los menores de un recurso adicional de protección y justicia.

Oposición y sectores lo rechazan