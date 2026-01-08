No hay pruebas de que JOH testificará en el eventual juicio contra Maduro en EE UU

San Pedro Sula, Honduras
En redes sociales circula un video en el que un usuario afirma que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (2014-2022), testificaría en un eventual juicio contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Hasta la fecha, no existe evidencia que confirme que Juan Orlando Hernández será testigo en contra de Nicolás Maduro en un eventual juicio en Estados Unidos.
No hay documentos judiciales, comunicados oficiales ni declaraciones de la Fiscalía estadounidense que respalden esa versión. Además, el propio exmandatario ha desmentido públicamente la afirmación.
"Juan Orlando será el testigo Estrella encontra de Nicolás Maduro en New York", dice literalmente la descripción de un video de TikTok visualizado más de 1,300 veces desde el 6 de enero de 2026.
La afirmación surge luego que Jesús Romero, exsubdirector de Fuerzas Navales del Comando Sur de Estados Unidos, asegurara en una entrevista para el noticiero Hoy Mismo que JOH sería testigo en el proceso judicial del mandatario venezolano.
El 3 de enero de 2026, fuerzas militares de Estados Unidos realizaron una operación en Caracas que concluyó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron trasladados bajo custodia estadounidense a Nueva York, donde enfrentarán un proceso judicial en la Corte Federal del Distrito Sur de esa ciudad.
A Maduro se le imputan cargos por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer estas armas en el marco de actividades delictivas.
Por su parte, Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras (2014-2022), fue condenado en junio de 2024 a 45 años de prisión por una corte de Nueva York, tras ser hallado culpable de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y uso de armas de fuego.
No obstante, el 28 de noviembre de 2025, el presidente estadounidense Donald Trump le concedió un indulto presidencial. Este se hizo efectivo el 1 de diciembre, dos días antes de las elecciones generales. Desde entonces, el exmandatario hondureño se encuentra en libertad.
Nada lo prueba
Una búsqueda en Google con las palabras clave "Juan Orlando Hernández + testigo + juicio + Nicolás Maduro + Nueva York" no arrojó resultados en fuentes confiables que confirmen la acción.
No se halló información sobre la participación de JOH (por las iniciales de su nombre) en el sitio web de la Corte del Distrito Sur de Nueva York ni en su cuenta oficial de X.
Lo que sí reveló el rastreo fueron las declaraciones de Jesús Romero, exsubdirector de Fuerzas Navales del Comando Sur de Estados Unidos, quien fue la fuente de la información que indicaba que Hernández supuestamente participaría como testigo.
"Creo que veremos, posiblemente la participación de Juan Orlando Hernández, como uno de los testigos principales estrella que va a tener el Departamento de Justicia para presentar y mostrar que existe evidencia, por parte del propio Hernández, poniendo las relaciones del narcotráfico entre el Cartel de los Soles con México por medio de Honduras", aseguró Romero.
El propio Hernández desmintió esa versión a través de su cuenta de X.
Sin embargo, hasta el momento las autoridades oficiales no han confirmado una postura sobre el caso del dictador venezolano.
En conclusión, tras la revisión de fuentes confiables, registros judiciales y comunicados oficiales, no existe evidencia de que el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández vaya a testificar en un eventual juicio contra Nicolás Maduro en Estados Unidos.
La versión que circula en redes sociales se basa únicamente en declaraciones de un exfuncionario estadounidense, quien mencionó la posibilidad de que Hernández pudiera ser llamado como testigo.
Sin embargo, esta afirmación fue desmentida por el propio exmandatario, quien, a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), aseguró que no formará parte de ningún proceso judicial contra el presidente venezolano.