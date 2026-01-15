Este video no muestra el ingreso de armamento militar a Honduras, sino a Países Bajos

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales un video que supuestamente muestra la llegada de armamento militar a Honduras. Sin embargo, es falso. El video corresponde a una operación militar denominada Falcon Autumn, realizada en 2018 en los Países Bajos, y no guarda relación con el ingreso de equipo militar al territorio hondureño. "Están llegando más armamentos a Honduras, ya parece de películas Honduras", dice textualmente el mensaje sobrepuesto en el video de TikTok, publicado el 14 de enero de 2026 y compartido más de 660 veces.





Video del ejército neerlandés

Una búsqueda inversa con un fotograma clave encontró el mismo video publicado el 5 de enero de 2020, en DailyMotion , plataforma digital de videos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La descripción de la publicación señala (traducido al español): “Entrenamiento de carga con eslingas con helicópteros holandeses CH-47 Chinook durante el ejercicio Falcon Autumn 2018. El Falcon Autumn es el ejercicio combinado anual a gran escala que se celebra en los Países Bajos. Las Fuerzas Armadas de los Países Bajos entrenaron junto con otras naciones entre el 17 de septiembre y el 13 de octubre”. El contenido también se encontró en otra publicación en la cuenta oficial de la Real Fuerza Aérea y Espacial de los Países Bajos en Facebook, hecha el 12 de octubre de 2018. La publicación detalla que el ejercicio Falcon Autumn 2018 concluyó con la participación de militares neerlandeses y alemanes. El fragmento exacto que aparece en el video viral se puede visualizar a partir del segundo 0:41.