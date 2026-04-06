María Antonieta Mejía no ha dicho que el Gobierno eliminará impuesto a combustibles temporalmente

San Pedro Sula, Honduras

Una publicación en redes sociales asegura que la designada presidencial, Maria Antonieta Mejía, supuestamente anunció la eliminación temporal del impuesto a los combustibles en Honduras. Sin embargo, esta información es falsa. Las declaraciones de Mejía fueron sacadas de contexto: no presentó la medida como un hecho, sino como una posibilidad sujeta a condiciones fiscales. “Oposición le torció el brazo al gobierno: María Antonieta anuncia eliminación temporal del impuesto a los combustibles”, dice textualmente en un arte gráfico difundido en Facebook desde el 5 de abril de 2026.

El reciente incremento en los precios de los combustibles en Honduras responde, en gran medida, al conflicto en Medio Oriente, que ha tensionado el suministro global de petróleo y elevado el precio del barril por encima de los 110 dólares. En este contexto, la Secretaría de Energía reportó nuevos aumentos que sitúan los precios en Tegucigalpa en 134.07 lempiras para la gasolina súper, 118.09 lempiras para la regular y 128.42 lempiras para el diésel. Ante este escenario, el Gobierno mantiene subsidios temporales que cubren el 50% del alza en la gasolina regular y el diésel, como medida para mitigar el impacto económico. En redes sociales resurgió una postura de 2022 de Mejía, cuando era diputada de oposición (Partido Nacional) en la administración de Xiomara Castro, y propuso eliminar el impuesto a los combustibles en un contexto similar de alzas.

No lo dijo

Una búsqueda con las palabras clave en Google “María Antonieta Mejía + eliminar + impuesto + combustibles” no arrojó resultados en medios de comunicación confiables que confirmen la supuesta información viral. LA PRENSA Verifica revisó las cuentas oficiales de Mejia en Facebook , Instagram y X , sin encontrar publicaciones que evidencien un anuncio oficial sobre la eliminación temporal del impuesto a los combustibles. Lo que sí se encontró fue una publicación en su perfil de X, divulgada el 5 de abril de 2026, en la que Mejía responde a un usuario sobre el tema y aclara que no descarta la medida, pero que dependería de ciertas condiciones. “La eliminación del impuesto no se descarta; sin embargo, solo sería viable como una medida excepcional, temporal y responsable, si las condiciones fiscales lo permiten”, escribió Mejía.