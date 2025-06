La mujer que aparece junto al sospechoso del atentado contra Miguel Uribe no es la edil Érika Medina

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circulan publicaciones que aseguran que Érika Medina, edil del partido Centro Democrático, fue la que cubrió al autor del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe.

No obstante, es falso. Según reportes oficiales, la mujer que aparece en el mitin hablando con el sospechoso no es la edil Érika Medina, sino la ciudadana Sandra Beatriz Castillo. Además, no existe ninguna prueba que Medina estuvo presente en el evento político de Uribe.