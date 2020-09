"The Mandalorian" estrenará su segunda temporada el 30 de octubre

Los Ángeles, Estados Unidos.

La plataforma Disney+ anunció este martes que "The Mandalorian", la primera serie no animada de "Star Wars", estrenará su segunda temporada el 30 de octubre.

"Este es el día. Nuevos episodios a partir del 30 de octubre en Disney+", señaló la serie en su cuenta oficial de Twitter.

Hasta ahora se sabía que "The Mandalorian" no se había visto afectada por el cierre de Hollywood por el coronavirus y que mantenía sin retrasos el lanzamiento de su segunda temporada para el mes de octubre.

El chileno Pedro Pascal volverá a ser el protagonista de esta nueva entrega de "The Mandalorian", que contará entre sus fichajes con la latina Rosario Dawson y Timothy Olyphant.

Además, el realizador hispano Robert Rodríguez ("From Dusk Till Dawn", 1996; "Sin City", 2005) es uno de los directores de las nuevos episodios.

"The Mandalorian" se estrenó en EE.UU. el pasado noviembre como punta de lanza de la presentación de Disney+, la plataforma de "streaming" del gigante de Mickey Mouse.

A diferencia de la controversia que levantaron las últimas películas de "Star Wars", "The Mandalorian" cosechó buenas críticas por parte de la prensa y, con un espíritu entre aventurero y de wéstern, recibió el aplauso de los siempre exigentes fans de la saga.

"The Mandalorian" también se convirtió en la sorpresa de las nominaciones de los Emmy, donde logró 15 candidaturas con las que se situó como la quinta serie (empatada con "Schitt's Creek") con más opciones de estatuilla solo por detrás de "Watchmen", "The Marvelous Mrs. Maisel", "Ozark" y "Succession".

Producción

Jon Favreau y Dave Filoni son los principales responsables detrás de esta producción televisiva que ya está trabajando en su tercera tanda de episodios, según la revista Variety.

La segunda temporada de "The Mandalorian" será una de las pocas alegrías que tengan los fans de "Star Wars" en 2020, ya que este será el primer año desde que se estrenó en 2015 "Star Wars: Episode VII - The Force Awakens", en el que no habrá ninguna aventura galáctica en la gran pantalla tras la compra de Lucasfilm por parte de Disney.

En el horizonte televisivo de "Star Wars" aparecen otras series como una sobre Obi-Wan Kenobi, que encabezará Ewan McGregor; y otra sobre Cassian Andor, que protagonizará Diego Luna.