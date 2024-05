Planta de cerveza de Cervecería Hondureña, nombrada la mejor y más feliz del mundo

Sobre su futuro profesional, Claros se muestra muy optimista. “Por los proyectos y programas que tiene la empresa me veo en el futuro con un cargo más alto , de liderazgo”, por lo que actualmente se prepara académicamente como estudiante de la carrera de ingeniería industrial.

“Vivimos un aprendizaje constante”

Olvin Canales, de 39 años, es originario de Comayagua; actualmente se desempeña como técnico de embotellado de la planta de cerveza de Cervecería Hondureña, donde labora desde el 2018.

¿Qué se siente trabajar para la planta más feliz del mundo? Canales no duda en responder: “Me siento muy orgulloso de trabajar aquí en esta planta, una planta donde he crecido bastante, tanto profesionalmente como en otros aspectos de la vida”.

Dijo sentirse orgulloso y feliz de ser parte de la familia cervecera y participar en “este proceso que hemos venido trabajando desde ya hace varios años, empezamos en el proceso del VPO y hemos logrando la clase mundial”.

Destaca que la compañía ofrece muchas oportunidades de desarrollo para los colaboradores. Canales, quien tiene seis años de laborar para la compañía, comenzó como ayudante de envase, luego se desempeñó como técnico de embotellado hasta que le dieron la oportunidad de supervisar líneas, lo que ha representado un gran aprendizaje para él.

“Vivimos un aprendizaje constante, porque cada día vamos mejorando”, asegura Canales, quien afirma que han logrado ser una empresa mundial “y estamos buscando ser la empresa número uno del mundo”, concluye Canales, cuya profesión es técnico electricista.