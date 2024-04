PIPSA PVC presenta las tuberías anilladas: Una innovación para la gestión de aguas residuales

Garantía de calidad. PIPSA PVC tiene por objetivo primordial la satisfacción de sus clientes por medio de la fabricación de productos de calidad es por ello que todos sus procesos y productos se llevan a cabo bajo normas internacionales y sometidos a pruebas en su laboratorio de control de calidad.

Y es que al igual que pasa con otros productos de venta al público, las tuberías que fabrican en PIPSA PVC son sometidas a rigurosas pruebas de resistencia al impacto, así como de aplastamiento y rigidez con las que se asegura que ese producto ha pasado las pruebas reglamentarias y está listo para su uso.

Susana Echeverri, gerente de Laboratorio de Calidad de PIPSA PVC explica que actualmente la empresa se encuentra en proceso de certificación ISO 9001-2015, lo que reafirma su compromiso con la mejora continua y la satisfacción del cliente.

No obstante, en este laboratorio se realizan rigurosas pruebas de calidad basadas en estándares internacionales, como ASTM F949 (American Society for Testing and Materials), AASHTO M304 (American Association of State Highway), para asegurar la excelencia en cada producto.

“En Honduras no tenemos ninguna empresa netamente hondureña de la envergadura de PIPSA que en un corto tiempo ha logrado tener una buena aceptación en el mercado y una calidad bastante establecida, con procedimientos técnicos basados en normas internacionales y un laboratorio propio que valida esta producción en curso”, señala Echeverri.

Pruebas que se realizan actualmente en el laboratorio de PIPSA PVC:

- Prueba de resistencia al impacto.

- Prueba de presión hidrostática.

- Prueba de aplastamiento para verificar la rigidez.

- Prueba de acetona para validar la calidad de la fusión.

- Prueba de calentamiento por horno para verificar la calidad de extrusión.

- Prueba de densidad.

- Prueba de flamabilidad.

- Medición de dimensiones:

Diámetro interno y externo

Diámetros y longitud de campana

Espesores de pared

Longitud total

Peso