Geely Auto y Casa Jaar fortalecen su presencia en Honduras con nuevo showroom en Tegucigalpa

San Pedro Sula, Honduras

Geely Auto, marca distribuida por Casa Jaar en Honduras, continúa fortaleciendo su presencia en el país con la inauguración de su nueva sala de ventas en La Galería, Tegucigalpa, consolidando un nuevo capítulo para la marca y acercando a los hondureños su propuesta global de movilidad.

La apertura del nuevo showroom estuvo acompañada por la presentación del nuevo Geely Starray, uno de los modelos que representa la visión de la marca en materia de tecnología, diseño e innovación.

Con esta nueva ubicación, Casa Jaar reafirma su compromiso como distribuidor de Geely Auto en Honduras, acercando a más clientes una experiencia de marca respaldada por la trayectoria y alcance global de Geely Auto.

Geely Auto se ha posicionado en el escenario internacional por su enfoque en innovación, tecnología y diseño, elementos que forman parte de una estrategia global orientada a transformar la experiencia de movilidad y responder a las nuevas necesidades de los consumidores.

Una nueva experiencia Geely en Tegucigalpa

La llegada de Geely a La Galería representa también una nueva etapa para los clientes de Tegucigalpa, quienes ahora cuentan con un espacio dedicado para conocer de cerca la gama de vehículos Geely, sus tecnologías y atributos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

“Esta apertura representa un paso importante para Geely Auto y Casa Jaar en Honduras. Queremos que cada vez más hondureños puedan conocer de cerca una marca global que combina innovación, tecnología y diseño, contando además con el respaldo y acompañamiento local de Casa Jaar”, destacó Virginia Valladares, Gerente de Mercadeo Geely.

La nueva sala de ventas se suma a la presencia de Geely en Honduras y fortalece la estrategia de crecimiento de la marca a nivel nacional, con el objetivo de brindar una experiencia cada vez más cercana a sus clientes.

Con la apertura de este nuevo showroom en Tegucigalpa, Geely Auto y Casa Jaar continúan consolidando su presencia en Honduras, acercando a más clientes una propuesta de movilidad que integra innovación, tecnología y diseño.

Esta expansión reafirma el compromiso de ambas compañías de ofrecer una experiencia cercana, respaldada por la trayectoria de Casa Jaar y la visión global de Geely Auto.

Geely Auto es distribuida por Casa Jaar en Honduras, con presencia en sus salas de ventas de San Pedro Sula y Tegucigalpa.

Sobre Geely Auto

Geely Auto es una marca automotriz de alcance global, reconocida por su enfoque en innovación, tecnología y diseño. Como parte de su evolución internacional, la compañía ha desarrollado una amplia presencia en distintos mercados y una visión orientada hacia el futuro de la movilidad.

En Honduras, Geely Auto es distribuida por Casa Jaar, empresa con una trayectoria de más de un siglo en el sector automotriz nacional, brindando respaldo local a la marca y a sus clientes.

Geely Auto y Casa Jaar continúan trabajando para acercar a Honduras una nueva forma de experimentar la movilidad.