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Geely Auto y Casa Jaar fortalecen su presencia en Honduras con nuevo showroom en Tegucigalpa

Geely Auto, de la mano de Casa Jaar, continúa fortaleciendo su presencia en Honduras con la apertura de un nuevo showroom en La Galería, Tegucigalpa, un espacio diseñado para acercar a los capitalinos una propuesta de movilidad que integra innovación, tecnología y diseño

  • Actualizado: 30 de septiembre de 2026 a las 08:00 -
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Geely Auto y Casa Jaar fortalecen su presencia en Honduras con nuevo showroom en Tegucigalpa

Geely Auto y Casa Jaar inauguraron su nuevo showroom en La Galería, Tegucigalpa, fortaleciendo la presencia de la marca y acercando su propuesta de movilidad a más clientes de la capital.

 Foto: Marvin Salgado
San Pedro Sula, Honduras

Geely Auto, marca distribuida por Casa Jaar en Honduras, continúa fortaleciendo su presencia en el país con la inauguración de su nueva sala de ventas en La Galería, Tegucigalpa, consolidando un nuevo capítulo para la marca y acercando a los hondureños su propuesta global de movilidad.

Ejecutivos de Geely compartieron junto al padre Jairo Mercado, de la Basílica de Suyapa, quien brindó la bendición durante la inauguración del nuevo showroom de Geely en La Galería, Tegucigalpa, marcando el inicio de una nueva etapa para la marca en la capital.

Ejecutivos de Geely compartieron junto al padre Jairo Mercado, de la Basílica de Suyapa, quien brindó la bendición durante la inauguración del nuevo showroom de Geely en La Galería, Tegucigalpa, marcando el inicio de una nueva etapa para la marca en la capital.

La apertura del nuevo showroom estuvo acompañada por la presentación del nuevo Geely Starray, uno de los modelos que representa la visión de la marca en materia de tecnología, diseño e innovación.

Durante la inauguración se presentó el nuevo Geely Starray, un modelo que refleja la visión de la marca al integrar tecnología, diseño e innovación en una propuesta orientada a las nuevas necesidades de movilidad.

Durante la inauguración se presentó el nuevo Geely Starray, un modelo que refleja la visión de la marca al integrar tecnología, diseño e innovación en una propuesta orientada a las nuevas necesidades de movilidad.

 (Foto: Marvin Salgado)

Con esta nueva ubicación, Casa Jaar reafirma su compromiso como distribuidor de Geely Auto en Honduras, acercando a más clientes una experiencia de marca respaldada por la trayectoria y alcance global de Geely Auto.

La nueva sala de ventas de Geely Auto y Casa Jaar en La Galería, Tegucigalpa, ofrece un espacio moderno donde los clientes pueden conocer de cerca los vehículos de la marca y descubrir su propuesta de tecnología, innovación y diseño.

La nueva sala de ventas de Geely Auto y Casa Jaar en La Galería, Tegucigalpa, ofrece un espacio moderno donde los clientes pueden conocer de cerca los vehículos de la marca y descubrir su propuesta de tecnología, innovación y diseño.

 (Foto: Marvin Salgado)

Geely Auto se ha posicionado en el escenario internacional por su enfoque en innovación, tecnología y diseño, elementos que forman parte de una estrategia global orientada a transformar la experiencia de movilidad y responder a las nuevas necesidades de los consumidores.

La propuesta de Geely Auto destaca por un diseño exterior moderno y sofisticado, con líneas que reflejan la evolución e innovación que caracterizan a la marca a nivel global.

La propuesta de Geely Auto destaca por un diseño exterior moderno y sofisticado, con líneas que reflejan la evolución e innovación que caracterizan a la marca a nivel global.

 (Foto: Marvin Salgado)

Una nueva experiencia Geely en Tegucigalpa

La llegada de Geely a La Galería representa también una nueva etapa para los clientes de Tegucigalpa, quienes ahora cuentan con un espacio dedicado para conocer de cerca la gama de vehículos Geely, sus tecnologías y atributos.

María Esther Navarro y Christian Lorenzana acompañaron a Geely Auto y Casa Jaar durante la inauguración de su nueva sala de ventas en La Galería.

María Esther Navarro y Christian Lorenzana acompañaron a Geely Auto y Casa Jaar durante la inauguración de su nueva sala de ventas en La Galería.

 (Foto: Marvin Salgado)

“Esta apertura representa un paso importante para Geely Auto y Casa Jaar en Honduras. Queremos que cada vez más hondureños puedan conocer de cerca una marca global que combina innovación, tecnología y diseño, contando además con el respaldo y acompañamiento local de Casa Jaar”, destacó Virginia Valladares, Gerente de Mercadeo Geely.

La nueva sala de ventas se suma a la presencia de Geely en Honduras y fortalece la estrategia de crecimiento de la marca a nivel nacional, con el objetivo de brindar una experiencia cada vez más cercana a sus clientes.

Con la apertura de este nuevo showroom en Tegucigalpa, Geely Auto y Casa Jaar continúan consolidando su presencia en Honduras, acercando a más clientes una propuesta de movilidad que integra innovación, tecnología y diseño.

Los ejecutivos de Geely compartieron junto a representantes de la Embajada de la República Popular China, quienes acompañaron la inauguración del nuevo showroom de la marca en Tegucigalpa.

Los ejecutivos de Geely compartieron junto a representantes de la Embajada de la República Popular China, quienes acompañaron la inauguración del nuevo showroom de la marca en Tegucigalpa.

Esta expansión reafirma el compromiso de ambas compañías de ofrecer una experiencia cercana, respaldada por la trayectoria de Casa Jaar y la visión global de Geely Auto.

Carlos Morales, gerente Comercial de Casa Jaar presentó las principales características de la nueva Geely Starray, destacando los atributos de tecnología, diseño e innovación que incorpora este modelo.

Carlos Morales, gerente Comercial de Casa Jaar presentó las principales características de la nueva Geely Starray, destacando los atributos de tecnología, diseño e innovación que incorpora este modelo.

 (Foto: Marvin Salgado)

Geely Auto es distribuida por Casa Jaar en Honduras, con presencia en sus salas de ventas de San Pedro Sula y Tegucigalpa.

Dicla Arteaga, Lizbeth Díaz, André Hechenbichler y Aline Lobo compartieron durante la inauguración del nuevo showroom de Geely Auto, que marca una nueva etapa en la expansión de la marca en Honduras.

Dicla Arteaga, Lizbeth Díaz, André Hechenbichler y Aline Lobo compartieron durante la inauguración del nuevo showroom de Geely Auto, que marca una nueva etapa en la expansión de la marca en Honduras.

 (Foto: Marvin Salgado)

Sobre Geely Auto

Geely Auto es una marca automotriz de alcance global, reconocida por su enfoque en innovación, tecnología y diseño. Como parte de su evolución internacional, la compañía ha desarrollado una amplia presencia en distintos mercados y una visión orientada hacia el futuro de la movilidad.

Invitados especiales disfrutaron de una velada que marcó un nuevo capítulo para Geely en Honduras, compartiendo una experiencia en torno al mundo automotriz y conociendo de cerca las novedades que la marca presenta al mercado nacional.

Invitados especiales disfrutaron de una velada que marcó un nuevo capítulo para Geely en Honduras, compartiendo una experiencia en torno al mundo automotriz y conociendo de cerca las novedades que la marca presenta al mercado nacional.

 (Foto: Marvin Salgado)

En Honduras, Geely Auto es distribuida por Casa Jaar, empresa con una trayectoria de más de un siglo en el sector automotriz nacional, brindando respaldo local a la marca y a sus clientes.

Fabiola Pineda y María José Paz participaron en la apertura del nuevo showroom de Geely Auto en Tegucigalpa, una velada que reunió a invitados especiales para conocer las novedades de la marca.

Fabiola Pineda y María José Paz participaron en la apertura del nuevo showroom de Geely Auto en Tegucigalpa, una velada que reunió a invitados especiales para conocer las novedades de la marca.

 (Foto: Marvin Salgado)

Geely Auto y Casa Jaar continúan trabajando para acercar a Honduras una nueva forma de experimentar la movilidad.

El equipo de asesores de ventas de Geely está preparado para orientar a los visitantes y brindarles una atención cercana durante su experiencia en el nuevo showroom de La Galería.

El equipo de asesores de ventas de Geely está preparado para orientar a los visitantes y brindarles una atención cercana durante su experiencia en el nuevo showroom de La Galería.

 (Foto: Marvin Salgado)

Para más información, los interesados pueden visitar Geely Casa Jaar en La Galería, Tegucigalpa, o Casa Jaar en San Pedro Sula, así como conocer más detalles a través del sitio web oficial www.geely.hn

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