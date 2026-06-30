Banco Atlántida impulsa su transformación con una nueva Banca Digital

Tegucigalpa, Honduras.

Como parte de su compromiso permanente con la innovación y la excelencia en el servicio al cliente, Banco Atlántida presenta su nueva Banca Digital, una plataforma renovada que transforma la experiencia financiera de sus clientes a través de una navegación más fácil, más rápida y más segura.

Como parte de esta evolución digital, el Banco también presenta su renovado sitio web www.bancatlan.hn diseñado para una navegación más intuitiva y una arquitectura de información optimizada que facilita el acceso a la amplia oferta de productos, servicios y soluciones financieras de la institución. Este lanzamiento representa un paso importante en la estrategia de transformación digital de Banco Atlántida y reafirma su compromiso de desarrollar soluciones innovadoras que respondan a las necesidades de sus clientes, combinando tecnología, seguridad y una experiencia centrada en el cliente. La nueva Banca Digital Atlántida ha sido diseñada para brindar una experiencia más intuitiva, clara y funcional, facilitando la realización de operaciones diarias desde cualquier lugar y en cualquier momento. Además, incorpora mejoras significativas en desempeño, velocidad, organización y navegación, optimizando el acceso a las funcionalidades más utilizadas por los usuarios.

Entre sus principales funcionalidades destacan:

• Apertura de Cuentas de Ahorro en dólares y lempiras desde la App.

• Token digital integrado para autorizar transacciones de forma más segura.

• Bloqueo y desbloqueo de tarjetas en tiempo real.

• Accesos rápidos para pagos y transferencias.

• Cobro de remesas en línea.

• Más de 400 transacciones disponibles.

Para comenzar a disfrutar de esta nueva experiencia, los clientes únicamente deben:

1. Descargar la nueva App Atlántida HN desde App Store o Play Store.

2. Ingresar con su usuario y contraseña actuales.

3. Comenzar a disfrutar de una nueva experiencia digital.

Los clientes que prefieren realizar sus transacciones desde Atlántida Web, disponible en la página oficial bancatlan.hn, deberán descargar la nueva App para activar el token digital y autorizar sus transacciones de forma segura.

La versión anterior de la aplicación permanecerá vigente hasta el 22 de septiembre del 2026, por lo que Banco Atlántida invita a sus clientes a realizar la actualización con anticipación para continuar disfrutando de sus servicios digitales de manera segura y sin interrupciones.



Una campaña inspirada en experiencias reales

Para acompañar este lanzamiento, Banco Atlántida desarrolló una campaña publicitaria con clientes reales, quienes tuvieron la oportunidad de descubrir por primera vez la nueva Banca Digital y poner a prueba sus funcionalidades en un entorno cotidiano.