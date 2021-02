Disney Plus: Guía para instalar la app en tu Smart TV

Redacción.



Cada vez la plataforma de streaming Disney+ gana popularidad en Latinoamérica (tranquilo Netflix, aún no te desbanca), pero hay muchas personas que aún no saben cómo descarga la aplicación en su Smart TV, por lo que te dejamos una guía fácil y rápida para inslatar Disney+ en tu televisro.



La app está disponible en todos los televisores que cuentan con sistema operativo Android, con la versión 5.0 (Lollipop) o superiores. También se puede descargar en televisores con Android TV, como lo son los Sharp AQUOS y Sony Bravia.



No te preocupes si no tienes un Smart TV, ya que Disney+ también está disponible en decodificadores que usan Android TV como el NVIDIA SHIELD TV, Mi Box, o bien en Apple TV, Roku, Chrome Cast y Amazon Fire TV Stick.

Marcas de Smart TV en los que puedes descargar Disney+

Samsung: modelo 2016 en adelante con Tizen.

LG: modelo 2016 en adelante.

Sharp: serie AQUOS.

Sony: serie Bravia.

Guía para instalar Disney+ en tu Smart TV