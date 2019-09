Sony revela fecha de lanzamiento de The Last of Us parte II

Londres, Reino Unido

La consola PlayStation 4 recibirá el videojuego "The Last of Us Parte II", secuela de "The Last of Us", el próximo 21 de febrero de 2020, según anunció Sony.



Esta secuela llega nueve años después del lanzamiento de "The Last of Us" en PlayStation 3, que se convirtió rápidamente en uno de los símbolos de la generación, contando, incluso, con un lanzamiento, con algunas características mejoradas, en PS4.





Desarrollado por Naughty Dog, creadores, entre otras sagas, de "Crash Bandicoot" y "Uncharted", el videojuego narra la historia de Ellie, una joven superviviente que trata de abrirse paso en un mudo devastado por una pandemia que ha convertido a los humanos en terribles infectados.



Sony lanzará el juego con varias ediciones coleccionistas disponibles y, además, anunció, a través de un evento denominado State of Play, que la primera parte estará disponible el próximo octubre para los suscriptores del servicio PlayStation Plus.

Y para darte un anticipo, te dejamos el tráiler del juego.