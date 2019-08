Apple lanzará su servicio de televisión por suscripción este otoño

Washington, Estados Unidos

Apple anunció que inaugurará en otoño su nuevo servicio de televisión por internet llamado Apple TV Plus, con miles de películas para comprar o alquilar y otros servicios y, según informes de prensa, el lanzamiento se producirá en noviembre.



El servicio, que ofrece también canales de cable, incluirá programas y películas originales de todos los géneros en una "experiencia personalizada", según la promoción, que destaca que con este sistema, "cada pantalla es una pantalla de televisión".



Según Bloomberg, la anticipada nueva aventura de Apple en la televisión por internet estará disponible para los consumidores en noviembre a un precio inicial de 9,99 dólares al mes en Estados Unidos, comparado con los 12,99 dólares que cobra Netflix, actualmente el principal competidor de este mercado.



El lanzamiento de Apple TV Plus coincidirá prácticamente con el de la televisión en "streaming" de Disney, que con un coste de 6,99 dólares tendrá lugar el 12 de noviembre en Estados Unidos, Canadá y Holanda, y una semana más tarde en Australia y Nueva Zelanda.



El mercado en el cual Apple entrará a competir cuenta ya con las ofertas de Netflix, Hulu y Amazon Prime Video, a los cuales pronto se sumarán HBO Max, de Warner Media, y el servicio "streaming" de NBCUniversal, que aún no tiene nombre.



Con el nuevo servicio, según Apple, los suscriptores podrán ver canales como HBO, Showtime, Starz, entre otros. La página de Apple incluye los logotipos de Starz, Epix, CBS y el del Smithsonian Institutitution.



"No se necesitan nuevas apps, cuentas o contraseñas, los canales pueden compartirse con hasta seis miembros de la familia y usted puede incluso ver los programas sin estar conectado con internet", añadió la empresa.



Según el diario Financial Times, Apple ha comprometido hasta 6.000 millones de dólares en la adquisición de programación original, pero no está claro cuál es el período que cubre esa inversión.



Bloomberg señaló que Apple ya ha gastado unos 300 millones de dólares en las dos primeras temporadas de "The Morning Show", lo que se vaticina como su serie de televisión estrella para su lanzamiento acerca de los problemas que atraviesa un programa de noticias y novedades matutino con Reese Witherspoon, Jennifer Anniston y Steve Carel como protagonistas.

The news is only half the story. Catch this sneak peek of @TheMorningShow starring Jennifer Aniston, @ReeseW and @SteveCarell.



Coming to Apple TV+ this fall, only on the Apple TV app: https://t.co/Q0mifiBdMR pic.twitter.com/K90DyPv5Zk — Apple TV (@AppleTV) August 12, 2019





Apple también ha difundido sinopsis del show "For All Mankind", que presenta una historia alternativa en la cual Rusia lleva al primer hombre a la Luna y ha anunciado que contará con una nueva tanda de la serie antológica "Amazing Stories", de Steven Spielberg.