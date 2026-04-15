A disparos asesinan a profesor dentro de escuela en Nacaome

Nacaome, Valle.

El crimen se registró en la escuela Francisco Javier Montalván , generando conmoción entre estudiantes, padres de familia y habitantes de la zona.

De acuerdo con el informe policial, el hecho ocurrió cuando individuos desconocidos ingresaron al centro educativo y, tras ubicar al maestro en un aula de clases, le dispararon hasta quitarle la vida.

Un docente identificado como Alex Armando Castro fue asesinado a disparos este miércoles dentro del centro educativo donde laboraba, en la comunidad de El Chaparral, aldea El Tabacal, en Nacaome, departamento de Valle.

De acuerdo con las autoridades, vecinos relataron que dos sujetos a bordo de una motocicleta ingresaron a la escuela, afirmando que iban a dar una charla.



Posteriormente, entraron al aula donde él se encontraba y le quitaron la vida de manera inmediata. Tras cometer el hecho delictivo, los hechores se dieron a la fuga con rumbo desconocido.



El ataque se produjo de forma repentina, lo que provocó escenas de pánico dentro del centro educativo. Alex Castro murió vistiendo una camisa roja y un pantalón de tela gris.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado la identidad de los responsables ni sobre el móvil del asesinato.

Elementos de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para acordonar la escena e iniciar las investigaciones correspondientes.

Compañeros de trabajo y alumnos lamentaron profundamente la muerte del docente. Ya hay reacciones en Facebook tras la triste noticia.