El último video de conductor de rapidito que murió tras volcar en el sector Cofradía

San Pedro Sula

Luego de conocer de su muerte, uno de los últimos videos de Jonathan Reyes se ha viralizado en las redes sociales. En el material gráfico se observa a Reyes manejando un busito; se supone que es el accidentado este domingo en donde murió él y otras seis resultaron heridas en la carretera CA-4 a la altura de La Fortaleza en el sector de Cofradía.

Reyes, quien manejaba un bus de la ruta Montealegre-San Pedro Sula, había subido ese video a Tiktok, en donde se grababa en su faena diaria. En el video se escucha la canción "Pasta" de fondo, que básicamente es el relato de alguien que dice no importarle lo que hablan "sus anemigos" de él. El video fue subido el 7 de octubre. Pasta es cantada por Dareyes de la Sierra, un grupo originario de Navojoa, Sonora, México, y cuyo vocalista es Dy Castro.

"La cabeza yo nunca la agacho, ni para ajustarme los zapatos, tamos bendecidos como quiera Dios me libre de gente c...", relata la canción. Tener cuentas en Tiktok es algo que se ha repetido en varios conductores, de hecho hace unos días un conductor de este sector, pero de otra empresa, fue multado por grabar en Tiktok, mientras manejaba.

Lo que se sabe del accidente en la Fortaleza del sector Cofradía