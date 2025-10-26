  1. Inicio
Identifican a conductor que murió al caer 'rapidito' a un abismo en Cofradía

El terrible accidente vial ocurrió en la mañana de este domingo cuando la unidad de transporte se dirigía desde Cofradía hacia San Pedro Sula.

Un trágico accidente vial cobró la vida de un conductor de un bus 'rapidito' en Cofradía, San Pedro Sula.

El fallecido fue identificado como Jonathan Ernesto Reyes Castellanos, de 29 años de edad.

Reyes Castellanos conducía una unidad de transporte de público que cubre la ruta Cofradía-San Pedro Sula.

Cuando se dirigía hacia San Pedro Sula, en una zona de la carretera CA-5, el conductor habría perdido el control del bus, por causas aún desconocidas, y se precipitó a una hondonada.

Jonathan Ernesto falleció en la escena del terrible accidente de tránsito.

Así quedó el bus de la ruta Montegrande tras caer al abismo en la carretera que conecta el occidente con la zona norte del país.

Al menos seis personas resultaron heridas, entre ellas el ayudante del 'rapidito'.

Equipos de rescate descendieron a la hondonada para rescatar a los sobrevivientes.

Miembros del Cuerpo de Bomberos también colaboraron en las labores de rescate y traslado de los heridos.

Las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) investigan las causas que provocaron el accidente.

Personas que transitaban por la zona también ayudaron en los trabajos de rescate en el lugar del accidente.

Este nuevo percance fatal ocurre casi dos meses después de la tragedia vial en la colonia Lempira, donde un 'rapidito' cayó a una hondonada y dos personas murieron.

