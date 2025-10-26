  1. Inicio
Así era Jonathan Reyes, el conductor de rapidito que murió en el sector de Cofradía

Jonathan Ernesto Reyes Castellanos, de 29 años, conducía un rapidito de la ruta de Montegrande. Los seis heridos se encuentran estables en el Catarino Rivas

Fotos en vida de Jonathan Reyes, el motorista que perdió la vida en un accidente vial en la carretera CA-4 a la altura de la colonia La Fortaleza en el sector de Cofradía, San Pedro Sula.
Esta es la zona en la que murió Jonathan Reyes. El busito quedó abajo de estos zacatales.

 Foto cortesía de Eduardo Guillén de JB Noticias
El bus era de la ruta Montegrande-San Pedro Sula. La unidad quedó con las llantas hacia arriba.

 Foto cortesía de Eduardo Guillén de JB Noticias
El cuerpo de Jonathan quedó al interior del rapidito. Este es el segundo accidente mortal en menos de dos meses. Recordemos que el 7 de septiembre, dos personas fallecieron tras irse otro rapidito a una hondonada en la colonia Lempira y luego incendiarse; las personas murieron calcinadas.

 Foto cortesía de Eduardo Guillén de JB Noticias
Datos preliminares indican que Jonathan habría muerto de manera inmediata.
El accidente se registró a eso de las 5:00 am de este domingo 26 de octubre.
Las seis personas que resultaron lesionadas fueron trasladadas al hospital Mario Catarino Rivas.
Jonathan era muy activo en sus redes sociales en donde sus amigos lamentan su deceso.
En una de sus últimas publicaciones en Tiktok, Jonathan se miraba animado conduciendo lo que se supone es la unidad accidentada.
Captura de uno de sus últimos videos en Tiktok, en él lanzaba dardos en contra de quiénes los criticaban.
Como era de esperarse, sus compañeros de rubro se mostraron consternados por su muerte.
Una de sus parientes fue la que confirmó que Jonathan era la persona fallecida en el accidente.
Amigos de Jonathan informaron que una llanta de se estalló y eso provocó que perdiera el control.
Las autoridades aún no han determinado la causa del accidente. Al lugar llegaron agentes de la Dirección Nacional de Vialidad de Transporte (DNVT).
Autoridades del Catarino Rivas informaron que las seis personas que salieron lesionadas se encuentran estables en esta centro asistencial.
"Hasta ahora me doy cuenta. Que descanses en paz", le escribió un amigo en sus redes sociales.
Los usuarios del transporte se han quejado del exceso de velocidad en el sector, pese a los constantes operativos en la zona.
