  1. Inicio
  2. · Sucesos

Ultiman a joven de 28 años en zona rural de Danlí, El Paraíso

La víctima fue identificada como Petronilo Gómez, quien fue encontrado sin vida en la carretera que de la aldea El Volcancito conduce hacia el sector de El Olingo, en Danlí

Ultiman a joven de 28 años en zona rural de Danlí, El Paraíso

Fotografía en vida de Petronilo Gómez.
Danlí, El Paraíso.

En las últimas horas se reportó la muerte violenta de un joven de 28 años de edad en el municipio de Danlí, departamento de El Paraíso.

La víctima fue identificada como Petronilo Gómez, quien fue encontrado sin vida en la carretera que de la aldea El Volcancito conduce hacia el sector de El Olingo, en Danlí.

Por celos: hombre ataca a machetazos a su exesposa y a un pasajero en Copán

Gómez fue atacado con arma blanca. Su cuerpo presentaba signos de violencia extrema, estaba semidesnudo y con señales de mutilación en sus partes genitales.

Su cuerpo quedó tendido en el suelo, vestía camisa roja, pantalón jean y botas de hule.

Sicarios de la MS-13 mataron al abogado René Altamirano, según la Policía

Medios locales informaron que la persona señalada de cometer el crimen ya fue capturada y que el hecho estaría relacionado con enemistades personales; sin embargo, las autoridades policiales no lo han confirmado.

El supuesto hechor fue identificado como Abel Palma, quien tras cometer el crimen se habría dado a la fuga. El hecho ocurrió en la aldea El Volcancito, en el sector de El Olingo, municipio de Danlí, El Paraíso.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias