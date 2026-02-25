Ultiman a joven de 28 años en zona rural de Danlí, El Paraíso

Danlí, El Paraíso.

En las últimas horas se reportó la muerte violenta de un joven de 28 años de edad en el municipio de Danlí, departamento de El Paraíso.

La víctima fue identificada como Petronilo Gómez, quien fue encontrado sin vida en la carretera que de la aldea El Volcancito conduce hacia el sector de El Olingo, en Danlí.