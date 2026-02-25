Ultiman a joven de 28 años en zona rural de Danlí, El Paraíso

En las últimas horas se reportó la muerte violenta de un joven de 28 años de edad en el municipio de Danlí, departamento de El Paraíso.
La víctima fue identificada como Petronilo Gómez, quien fue encontrado sin vida en la carretera que de la aldea El Volcancito conduce hacia el sector de El Olingo, en Danlí.
Gómez fue atacado con arma blanca. Su cuerpo presentaba signos de violencia extrema, estaba semidesnudo y con señales de mutilación en sus partes genitales.
Su cuerpo quedó tendido en el suelo, vestía camisa roja, pantalón jean y botas de hule.
Medios locales informaron que la persona señalada de cometer el crimen ya fue capturada y que el hecho estaría relacionado con enemistades personales; sin embargo, las autoridades policiales no lo han confirmado.
El supuesto hechor fue identificado como Abel Palma, quien tras cometer el crimen se habría dado a la fuga. El hecho ocurrió en la aldea El Volcancito, en el sector de El Olingo, municipio de Danlí, El Paraíso.