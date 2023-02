Transportistas: “No hemos dejado de pagar a las maras”

Expertos en seguridad indican que el estado de excepción no ha dado los resultados esperados para la población hondureña, pues el comercio y el transporte siguen pagando el “ impuesto de guerra ” a las maras y pandillas.

" Hay capturas, pero no se ha llegado a la raíz. Seguimos pagando la extorsión. "

Respecto a lo anterior, Ayestas opinó que se deben tener pruebas contra los capturados para que los vinculen con el delito específico, “pero al final el juez establece que no hay méritos y deben dejarlos en libertad. El punto de esto es que hay estado de excepción para un tema específico que es la extorsión, hay trabajadores del transporte público que han perdido la vida, probablemente se está avanzando en capturar a personas de pandilla de baja monta, pero cuántos de los extorsionadores que son jefes están siendo capturados, eso sería un certero mensaje que sí se está trabajando para eso”, manifestó Ayestas.

“Este mal está bastante arraigado, no hemos dejado de pagar el impuesto a las maras que ya están instituidas, estamos esperando la segunda etapa, lo que nos ha favorecido es que en diciembre no pagamos el aguinaldo y las nuevas estructuras ya no están molestando”, dijo.

El dirigente del transporte recomendó a las autoridades policiales que no deben bajar la guardia, “deben dar con la gente que maneja esto, a quienes le llega el dinero porque aún no llegan y eso nos perjudica”.

“Hemos estado viendo repetidos episodios de crímenes en Tegucigalpa y el valle de Sula, la estamos pasando mal. Hay operativos, pero siempre hay lugares desprotegidos”, lamentó Lanza.