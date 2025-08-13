Al menos tres muertos en accidente en carretera a Olancho; acababan de llegar de EE UU

Olancho, Honduras.

Al menos tres personas murieron la noche de este miércoles en un aparatoso accidente ocurrido en el kilómetro 7 de la carretera a Olancho.

Según información preliminar, la tragedia se registró cuando el vehículo doble cabina en el que viajaba una familia cayó a una hondonada de aproximadamente 10 metros de profundidad.

Familiares indicaron que las víctimas regresaban del aeropuerto, tras recoger a una pariente, mayor de edad, que había llegado de Estados Unidos.

En el vehículo viajaban unas diez personas; dos de ellas eran menores de edad, quienes fueron rescatados con vida y trasladados a un centro asistencial. Se desconoce su estado al momento del traslado.

“Mi hermana me llamó y me dijo: ‘El carro está malo, no agarra los frenos’. Yo me había adelantado, pero cuando regresé ya estaban en el barranco”, relató un hijo de crianza de una de las víctimas.

Gracias a la asistencia de cuerpos de socorro y pobladores de la zona, la pariente mayor de edad fue sacada de entre el amasijo de hierro, pero ya no presentaba signos vitales.

El personal de rescate trabajó arduamente para liberar al conductor contratado para el viaje, al esposo de la víctima y a otro hombre, quienes permanecían al fondo de la hondonada. Hasta las 7:30 p.m. se desconocía si continuaban con vida.

Testigos indicaron que el vehículo descendía a exceso de velocidad y, en su intento por frenar, impactó contra al menos tres automotores antes de precipitarse al vacío.