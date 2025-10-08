Niña muere en brazos de su padre camino al hospital

Ocotepeque, Honduras.

Una tragedia conmovió a la comunidad de La Encarnación, en el departamento de Ocotepeque, donde una niña de tres años perdió la vida en los brazos de su padre mientras intentaban llegar al hospital. La menor fue identificada como Nathaly Danitza Hernández Rivas, quien falleció cuando sus familiares trataban de trasladarla a un centro asistencial, pero las fuertes lluvias habían bloqueado el paso vehicular.

Según relataron vecinos, la ambulancia no pudo llegar debido a que el camino entre Lucerna y La Encarnación estaba inhabilitado por la crecida del río Hondo. Ante la emergencia, los padres decidieron cruzar el afluente cargando a la niña en brazos, con la esperanza de alcanzar ayuda médica. Un video difundido en redes sociales mostró el padre cruzando el río con la pequeña en brazos, mientras la madre, descalza y con algunas pertenencias, lo sigue entre la fuerte corriente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Vecinos y familiares lamentaron profundamente la muerte de Nathaly Danitza, recordándola como una niña alegre y llena de vida. “Fue una tragedia que pudo evitarse si hubiera paso o asistencia más cercana”, expresó un habitante de la zona en redes sociales.