No hay capturas por asesinato de las tres mujeres garífunas

Las autoridades policiales informaron que ese mismo día se manejó mediáticamente en forma errónea que David Alexander Lamber había sido capturado por el triple crimen al publicar en su cuenta de Twitter la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva , que ya habían entregado a la Fiscalía la individualización del sospechoso del asesinato de las tres mujeres garífunas con la fotografía de Lamber. Las autoridades policiales confirmaron que Lamber está individualizado como el principal sospechoso del asesinato de las mujeres, pero no ha estado detenido en ningún momento.

En un boletín emitido por el Ministerio Público se establece que “vale aclarar que (los detenidos) no fueron puestos a la orden del Ministerio Público y horas después recobraron su libertad por no encontrar la Policía un vínculo con el triple asesinato”.

El crimen contra las tres mujeres garífunas el domingo en las playas de Travesía , en Puerto Cortés, está en la impunidad, pues no hay capturados por el caso, según lo informado ayer por el Ministerio Público.

En el comunicado, la Fiscalía manifiesta: “En relación al hecho de la individualización de un sospechoso o supuesto autor, se trabaja en ello, no obstante, el Ministerio Público no dará detalles que entorpezcan el correcto curso de las investigaciones e igualmente aclara que la DPI no ha detenido o remitido físicamente a sede fiscal a dicha persona, acotación que se hace en torno a información que erróneamente ha trascendido o se ha divulgado por otros canales”.

“La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida (FEDCV) continúa dirigiendo técnica y jurídicamente la investigación por el crimen perpetrado contra tres mujeres garífunas”, se lee en el boletín.Como parte de la investigación se evacuan una serie de diligencias en conjunto con la Dirección General de Medicina Forense y la Dirección Policial de Investigaciones”, informaron las autoridades del Ministerio Público en el comunicado.