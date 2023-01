Liberan a sospechosos de triple crimen contra mujeres garífunas

“Se conoció que agentes de la DPI detuvieron a varias personas para investigación, quienes, vale aclarar, no fueron puestos a la orden del Ministerio Público y horas después recobraron su libertad por no encontrar un vínculo con el triple asesinato”, señaló el MP.

El Ministerio Público (MP) confirmó este miércoles que los detenidos, sospechosos del triple crimen contra mujeres garífunas en Puerto Cortés, fueron liberados en las últimas horas por no encontrar evidencias que los vinculen con el asesinato.

Según la entidad persecutora del delito, ya se evacúan una serie de diligencias en conjunto con la Dirección General de Medicina Forense (DGMF) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para dar con los responsables.

“En relación al hecho de la individualización de un sospechoso o supuesto autor, se trabaja en ello, no obstante, el Ministerio Público no dará detalles que entorpezcan las investigaciones y aclara que la DPI no ha detenido o remitido físicamente a sede fiscal a dicha persona, acotación que se hace en torno a información que erróneamente ha trascendido o se ha divulgado por otros canales”, señaló la Fiscalía en un comunicado.