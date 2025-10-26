  1. Inicio
Muere exsecretario privado de exalcalde de La Ceiba tras ser atropellado

Herman Ordoñez fue el secretario privado de Jerry Sabio y trabajó también en la municipalidad de Roatán

Jerry Sabio exalcalde de La Ceiba, German Ordoñez y Dorn Evans exalcalde de Roatán con ambos alcaldes trabajó Herman.
La Ceiba, Atlántida

El exsecretario privado del exalcalde ceibeño Jerry Sabio (2018-2022), Herman Ordóñez, falleció este domingo después de ser atropellado en el sector este de la ciudad.

Ordóñez, quien aún estaba consciente tras el impacto, fue trasladado al Hospital General Atlántida (HGA), donde recibió atención médica de emergencia.

Identifican a conductor que murió al caer 'rapidito' a un abismo en Cofradía

Sin embargo, horas más tarde murió a causa de golpes internos y traumatismo craneal, según se informó de manera preliminar.

El fallecido también laboró junto al exalcalde de Roatán, Dorn Ebanks, durante su administración. Deja en duelo a su esposa y tres hijos.

"Amigo Herman Ordóñez, cómo te extrañaremos. Nescansa amigo; no nos ajustó la vida para vernos de nuevo, fortaleza a la familia", lamentó en las redes sociales Claudia Oseguera.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
