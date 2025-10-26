Muere exsecretario privado de exalcalde de La Ceiba tras ser atropellado

La Ceiba, Atlántida

Ordóñez, quien aún estaba consciente tras el impacto, fue trasladado al Hospital General Atlántida (HGA), donde recibió atención médica de emergencia.

El exsecretario privado del exalcalde ceibeño Jerry Sabio (2018-2022), Herman Ordóñez, falleció este domingo después de ser atropellado en el sector este de la ciudad.

Sin embargo, horas más tarde murió a causa de golpes internos y traumatismo craneal, según se informó de manera preliminar.

El fallecido también laboró junto al exalcalde de Roatán, Dorn Ebanks, durante su administración. Deja en duelo a su esposa y tres hijos.

"Amigo Herman Ordóñez, cómo te extrañaremos. Nescansa amigo; no nos ajustó la vida para vernos de nuevo, fortaleza a la familia", lamentó en las redes sociales Claudia Oseguera.