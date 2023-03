Madre del padre Quique a un año de su muerte: “Lo lloro todos los días”

Doña María Cálix recibió a LA PRENSA vestida con una camiseta blanca con una foto del padre y el mensaje “Siempre vivirás en nuestro corazón padre Quique”.

Según contaron sus familiares, desde niño era predicador, por lo que desde que tenía cinco años su madre se dio cuenta de que sería un hijo fiel de Dios.

“Era una persona muy estricta y hasta enojado porque le gustaba que las cosas se hicieran bien o si no mejor que no se hicieran, era entregado a la iglesia, rescataba a los jóvenes que estaban en riesgo. Como hijo era muy especial, yo era todo para él. Siempre me decía que nunca me faltaría nada y que no me preocupara por él, ahora ya no está físicamente; pero lo siento en mi corazón”, dijo la acongojada madre.

A doña María le ha costado superar su muerte, “pero poco a poco voy aceptando porque su espíritu me da fortaleza para seguir adelante. Todos los días le hablo a mi hijo porque mataron la carne, pero no su espíritu. Los lunes y martes siempre me visitaba y aún siento que él va a venir”.

Desde el 22 de febrero, sus personas más cercanas han rezado el novenario, hoy es el ultimo día de rezo, por lo que le harán un homenaje y vestirán camisetas blancas con el mensaje “Dejaste un vacío en mi corazón padre Quique”.