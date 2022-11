“Todos los días lloro la muerte de mi hija”: madre de menor que cayó de juegos mecánicos

Con su rostro lleno de dolor, lágrimas y las palabras entrecortadas por no superar la muerte de su hija, Laura Orellana habló con LA PRENSA sobre lo que pasó el peor día de su vida.

“Ese día llegamos y nunca nos dijeron que la niña no podía subirse, (el juego) no tenía rótulo con edades establecidas. Cuando mi hija subió le pregunté al encargado que si le había puesto el seguro, me respondió que sí, pero al estar en el aire el juego se abrió. Yo me pregunto por qué yo no me senté en esa silla, es lo que lamento cada día, ella ese domingo iba tan feliz a la feria”, narró entre lágrimas.

Contó que la familia tiene un abogado porque los representantes de la empresa de los juegos mecánicos se les acercaron, “pero con dinero no van a devolver a mi hija, no queremos que esto quede impune, ya que todo hubiera salido bien si el juego no fuera inseguro. Todos los días lloro la muerte de mi hija”.

Al día siguiente de la tragedia, la familia iba a viajar para tramitar pasaportes porque tenían planeado visitar Estados Unidos, ya que era otro de los sueños de Britany.